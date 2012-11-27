Tibet Airlines übernimmt Airbus A319 aus China
27.11.2012 BGRO
Tibet Airlines konnte ihren ersten A319 ab der in China beheimateten Airbus Endmontage Linie Tianjin übernehmen.
Tibet Airlines konnte ihren ersten A319 ab der in China beheimateten Airbus Endmontage Linie Tianjin übernehmen.
Bei diesem A319 handelt es sich um den fünften Airbus A319 für die chinesische Tibet Airlines. Nach Angaben von Airbus verfügt das Verkehrsflugzeug über 128 Sitzplätze, 8 Passagiere finden in der Business und 120 in der Economy Class Platz. Die A319 von Tibet Airlines werden durch CFM56-5B Turbinen angetrieben.
FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Singapore kauft weitere A380, Gulfstream G650 zugelassen, Emirates baut A380 Flotte aus, Rafale mit AESA Radar ausgeliefert, F-15 absolvierte vor 40 Jahren den Erstflug.