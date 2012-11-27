Tibet Airlines übernimmt Airbus A319 aus China

Tibet Airlines konnte ihren ersten A319 ab der in China beheimateten Airbus Endmontage Linie Tianjin übernehmen.

Bei diesem A319 handelt es sich um den fünften Airbus A319 für die chinesische Tibet Airlines. Nach Angaben von Airbus verfügt das Verkehrsflugzeug über 128 Sitzplätze, 8 Passagiere finden in der Business und 120 in der Economy Class Platz. Die A319 von Tibet Airlines werden durch CFM56-5B Turbinen angetrieben.

Tibet Airlines betreibt ihre A319 von hoch gelegenen Flugplätzen und ist daher auf eine gute Höhenleistung ihrer Jets angewiesen. Der Flugplatz Lhasa liegt auf einer Höhe von 12.000 Fuss (3.650 m), von hier aus kann der A319 ohne nennenswerte Restriktionen eingesetzt werden.