Thementage Luft- und Raumfahrt im Verkehrshaus

DC-3 im Verkehrshaus (Foto: Hobby Verlag AG)

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern lädt zu den Air and Space Days ein.

Neben spannenden Einblicken in verschiedene Bereiche der Luft- und Raumfahrt kündigt das Verkehrshaus für den 6. Oktober als „Sensation“ die Eröffnung einer sechsmonatigen Sonderausstellung über die chinesische Raumfahrt sein mit eindrücklichen Modellen von Raketen, Mond- und Marsrovern, die in Westeuropa in dieser Bandbreite noch nie gezeigt wurden. Die Highlights am Himmel sind ein Demo mit einem Super Puma der Schweizer Luftwaffe und die Landung von Fallschirmspringern des Swiss Parawings Display Team in der Verkehrshaus Arena.

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Air and Space Days bildet das Thema Raumfahrt. Eine Delegation des China Science and Technology Exchange Center und dem chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technik werden an der Eröffnung der Sonderausstellung über die chinesische Raumfahrt teilnehmen. Darüber hinaus werden angesehene Raumfahrtexperten wie der ehemalige Schweizer Militärpilot und Astronaut Claude Nicollier sowie fünf Wissenschaftler der Nanjing University of Aeronautics und Astronautics an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen, um die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Raumfahrt zu betonen. Auch für die Freunde der Luftfahrt innerhalb der Erdatmosphäre gibt es einiges zu sehen und zu erleben, so nimmt zum Beispiel die Rega erstmals mit einem ihrer Rettungshelikopter an den Thementagen teil.

Flugvorführungen:

Freitag (Training) ab 14:00 Uhr: Super Puma Display TEAM, 14.30 Uhr Landungen der Fallschirmaufklärer des Swiss Parawings Team auf der Arena im Verkehrshaus

Samstag ab 14:00 Uhr: Super Puma Display TEAM, Landungen der Fallschirmaufklärer des Swiss Parawings Team auf der Arena im Verkehrshaus

www.verkehrshaus.ch