Thai mustert Airbus A340-600 aus

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Thai Airways International hat Ende März ihre sechs Airbus A340-600 aus dem aktiven Liniendienst herausgezogen.

Die Airbus A340-600 hatten bei Thai nur eine kurze Dienstzeit, die erste von sechs Maschinen wurde im Juni 2005 übernommen und das letzte Flugzeug ist im Oktober 2008 zur Flotte von Thai gestoßen. Am 28. März 2015 haben bei Thai die letzten A340-600 Linienflüge stattgefunden. Der Airbus A340-600 wird durch treibstoffeffizientere Boeing 777-300ER ersetzt. Fünf von sechs A340-600 wurden am 1. April 2015 auf den U-Tapao International Airport in Pattaya überflogen, wo sie vorläufig abgestellt werden. Die A340-600 stehen zum Verkauf an.