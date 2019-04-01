Thai mit weniger Passagieren

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Februar 2019 insgesamt 1,562 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Abnahme von 4,8 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,1 Prozent auf 6,575 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 4,8 Prozent auf 5,388 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,9 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte.

Bei der Fracht musste Thai Airways im Februar ebenfalls Federn lassen, die Transportmenge verschlechterte sich um 18,8 Prozent auf 42.468 Tonnen Fracht.