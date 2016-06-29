Thai meldet weniger Passagiere

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Mai 2016 1,371 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Rückgang von 4,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,9 Prozent auf 6,502 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 4,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 64,9 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,7 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Mai eine Zunahme von 6,4 Prozent vermelden, die Airline transportierte 45.484 Tonnen Fracht.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 7,828 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,5 Prozent.