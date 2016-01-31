Thai meldet weniger Passagiere

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2015 1,632 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 5,1 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,2 Prozent auf 6,936 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 5,248 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,7 Prozent und verbesserte sich damit um 1,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Dezember eine Abnahme von 8,9 Prozent vermelden, die Airline transportierte 46.609 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Thai Airways 18,428 Millionen Passagiere, dies waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.