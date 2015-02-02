Thai meldet weniger Passagiere

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2014 1,721 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 3,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,3 Prozent auf 7,314 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 5,470 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 74,8 Prozent und verbesserte sich damit um 6,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Dezember eine Abnahme von elf Prozent vermelden, die Airline transportierte 51.155 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Thai Airways 17,759 Millionen Passagiere, dies waren 17,4 Prozent weniger als im Vorjahr.