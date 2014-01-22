Thai meldet weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2013 1,779 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 7,5 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 6,8 Prozent auf 7,646 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 5,386 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70,4 Prozent und verschlechterte sich damit um 10,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Dezember eine Abnahme von 1,9 Prozent vermelden, die Airline transportierte 57.466 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Thai Airways 21,510 Millionen Passagiere, dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.