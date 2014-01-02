Thai meldet weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im November 2013 1,758 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 5,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,4 Prozent auf 7,295 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,3 Prozent auf 5,186 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 71,1 Prozent und verschlechterte sich damit um 7,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Thai Airways im November eine Zunahme von 1,7 Prozent vermelden, die Airline transportierte 60.622 Tonnen Fracht. Von Januar bis Ende November flogen mit Thai Airways 19,731 Millionen Passagiere, dies waren 5,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.