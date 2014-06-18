Thai meldet weiterhin rückläufige Verkehrszahlen

Mit Thai Airways flogen im Mai 2014 1,268 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Abnahme von 24,6 Prozent.

Bei Thai Airways lassen sich die massiv schlechteren Passagierzahlen durch die anhaltenden politischen Spannungen in Thailand erklären. Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 6,8 Prozent auf 6,532 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage sogar um 16,1 Prozent auf 3,904 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 59,8 Prozent und verschlechterte sich somit um weitere zehn Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Mai eine Abnahme von 0,8 Prozent vermelden, die Airline transportierte 53.484 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Thai Airways 21,510 Millionen Passagiere, dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.