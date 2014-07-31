Thai meldet weiteren Passagiereinbruch

Mit Thai Airways flogen im Juni 2014 1,134 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem starken Einbruch von 31,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 9,9 Prozent auf 6,253 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, während sich die Nachfrage um 22,9 Prozent auf 3,703 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzauslastung lag bei 59,2 Prozent und verschlechterte sich somit um zehn Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Juni einen Rückgang um 1,2 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 50.548 Tonnen Fracht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Thai 8,706 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von 19,3 Prozent.