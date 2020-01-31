Thai meldet mehr Passagiere

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2019 insgesamt 1,771 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,7 Prozent auf 7,493 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um sechs Prozent auf 6,167 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,3 Prozent und verbesserte sich damit um 1,7 Prozentpunkte.

Bei der Fracht musste Thai Airways im Dezember Federn lassen, die Airline transportierte 51.532 Tonnen Fracht, das entspricht einem Rückgang von 8,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2019 flogen mit Thai Airways 19,422 Millionen Passagiere, das waren 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Verkehrsleistung lag bei 84,286 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einer Verminderung von 3,1 Prozent. Die Nachfrage erreichte 67,166 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einem Rückgang von 1,5 Prozent entspricht. Die Auslastung lag bei 79,4 Prozent, 1,7 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.