Thai meldet mehr Passagiere

Thai Airways International Boeing 777-300ER (Foto: Thai)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2017 insgesamt 1,749 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,6 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,1 Prozent auf 7,611 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,3 Prozent auf 6,019 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,1 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Dezember stark wachsen, die Airline transportierte 60.904 Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit Thai Airways 19,980 Millionen Passagiere, das waren 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr.