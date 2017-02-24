Thai meldet mehr Passagiere

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2016 insgesamt 1,705 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 4,5 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,4 Prozent auf 7,239 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,9 Prozent auf 5,664 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,2 Prozent und verbesserte sich damit um 3,4 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Dezember stark wachsen, die Airline transportierte 55.545 Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 19,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Thai Airways 18,428 Millionen Passagiere, das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.