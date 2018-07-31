Thai meldet Junizahlen

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Juni 2018 insgesamt 1,556 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung mit 6,955 Milliarden Sitzplatzkilometern um 4,4 Prozent erhöht. Die Nachfrage hat sich um 3,6 Prozent auf 5,267 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,7 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozent abgeschwächt.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Juni eine Zunahme von 7,5 Prozent vermelden, die Airline transportierte 54.271 Tonnen Fracht.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 9,980 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 1,7 Prozent.