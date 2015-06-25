Thai meldet Erholung der Passagierzahlen

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Mai 2015 1,438 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 13,4 Prozent.

Die besseren Passagierzahlen lassen sich durch die Stabilisierung der politischen Lage in Thailand erklären. Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,5 Prozent auf 6,563 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 11 Prozent auf 4,334 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 66 Prozent und verbesserte sich somit um 10,5 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Mai eine Abnahme von 20 Prozent vermelden, die Airline transportierte 42.765 Tonnen Fracht.