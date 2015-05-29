Thai meldet Erholung der Passagierzahlen

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im April 2015 1,634 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 59,9 Prozent.

Die massiv besseren Passagierzahlen lassen sich durch die Stabilisierung der politischen Lage in Thailand erklären. Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,7 Prozent auf 6,834 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,6 Prozent auf 5,188 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,9 Prozent und verbesserte sich somit um 6,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im April eine Abnahme von dreizehn Prozent vermelden, die Airline transportierte 44.331 Tonnen Fracht.