Thai meldet Augustzahlen

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im August 2016 1,523 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Rückgang von 3,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 1,1 Prozent auf 6,845 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 5,070 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 74,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 5,1 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im August wachsen, transportiert wurden 47.022 Tonnen Fracht, was einem Plus von 9,3 Prozent entspricht.

In den ersten acht Monaten konnte Thai 12,246 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Rückgang von 2,5 Prozent.