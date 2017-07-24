Thai gibt Linie Bangkok-Wien bekannt

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Thai Airways wird ab 16. November 2017 die österreichische Hauptstadt viermal in der Woche mit der thailändischen Hauptstadt verbinden.

Jeweils montags, donnerstags, samstags und sonntags wird die Flugstrecke mit einer Boeing 777-200ER bedient, die über 30 Business-Class- und 262 Economy-Class-Plätze verfügt.

Der Flug von Wien nach Bangkok mit der Flugnummer TG937 verlässt den Flughafen Wien jeweils um 13.30 Uhr und landet am nächsten Morgen um 05.20 Uhr in der thailändischen Metropole. Der Rückflug mit der Flugnummer TG936 hebt um 01.30 Uhr am Suvarnabhumi Flughafen ab und erreicht Wien um 07.00 Uhr morgens.

Jesada Chandrema, seit Anfang des Jahres Regional Director Europe Thai Airways, ist erfreut über die neue Nonstop-Verbindung zwischen Europa und Bangkok: „Wir schätzen das Potenzial aus Mitteleuropa und insbesondere dem österreichischen Markt sehr positiv ein und sind froh, mit dem Flughafen Wien einen Partner zu haben, der uns bei unserer Streckenpolitik umfassend unterstützt. An unserem Drehkreuz in Bangkok bieten wir den Passagieren dank optimaler Umsteigezeiten beste Verbindungen zu den Urlaubsparadiesen innerhalb Thailands sowie zu zahlreichen Destinationen in Asien, Australien sowie Neuseeland.“

Der Preis in der Economy Class für den Hin- und Rückflug von Wien nach Bangkok beträgt ab 550 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren. Die Wien-Bangkok-Nonstop-Flüge sind bereits in den Reservierungssystemen geladen und können ab sofort gebucht werden.

Über Thai Airways International

Das Star Alliance Gründungsmitglied Thai Airways International bietet 21 wöchentliche Nonstop-Flüge von Deutschland nach Thailand an. Ab Frankfurt und München fliegt die Airline bis zu zweimal täglich in die Hauptstadt Thailands. Zudem bietet Thai Airways dreimal wöchentlich Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Phuket an. Das gesamte Streckennetz von Thai Airways umfasst neben Bangkok zehn weitere innerthailändische Ziele und weltweit insgesamt mehr als 70 Destinationen in 33 Ländern, darunter alle zentralen Ziele im Asien-Pazifik-Raum. Bei den Skytrax-Awards 2017, der weltweit größten Kundenbefragung im Bereich Luftverkehr, wurde Thai Airways dreimal auf den ersten Platz gewählt, unter anderem in einer der wichtigsten Kategorien „World’s Best Economy Class Airline“.