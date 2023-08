Thai finanziert Airbus A330 über Banken

Thai Airways wird ihre neusten Airbus A330 Grossraumflugzeuge nicht übers Eigenkapital finanzieren, sondern über Bankkredite.

Die Flugzeuge werden durch die Bankhäuser BNP Paribas und Calyon über die Europäische Export Credit Agency (ECA) finanziert. In dem Finanzierungsgeschäft sind sechs Airbus A330-300 enthalten, die bis in das erste Quartal 2010 an Thai ausgeliefert werden, das erste Flugzeug wird im Juli erwartet. Das Geschäft beläuft sich auf einen maximalen Betrag von 600 Millionen Euro.