Thai erneut mit weniger Passagieren

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Juni 2016 1,309 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Rückgang von 2,1 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung mit 6,212 Milliarden Sitzplatzkilometer gleich gehalten wie im Vorjahresjuni. Die Nachfrage ist mit 4,114 Milliarden Sitzplatzkilometer ebenfalls unverändert geblieben. Die Sitzplatzauslastung lag bei 66,2 Prozent.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Juni eine Zunahme von 10,9 Prozent vermelden, die Airline transportierte 44.310 Tonnen Fracht.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 9,136 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent.