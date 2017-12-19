Thai erhöht Kapazität ab Frankfurt

Thai Airways International Boeing 777-300ER (Foto: Thai)

Aufgrund der erfreulichen Nachfrage ab Frankfurt wird Thai Airways International ab dem 16. Januar 2018 den täglichen Airbus A350-900 mit einer Boeing 777-300ER ersetzen.

Im Vergleich zum bisher eingesetzten Airbus bietet die Boeing 777-300ER 42 Plätze in der Royal Silk Business Class (anstelle von 32 im Airbus) und 306 Sitze (anstelle von 289) in der jüngst von Skytrax als weltweit beste ausgezeichnete Economy Class.

Patapong Na Nakorn, neuer General Manager Germany Thai Airways International, blickt erfreut ins nächste Jahr: „Wir können auf ein erfolgreiches 2017 zurückblicken, in dem sich unser Flugangebot ab Deutschland großer Nachfrage erfreut hat. Insbesondere die Einführung der Nonstop-Flüge nach Phuket ist großartig im Markt angenommen worden. Deshalb freuen wir uns natürlich, dass wir im nächsten Jahr mit mehr Kapazität und dem gleichen Service und Standard noch mehr Reisenden die Möglichkeit bieten können, nach Thailand zu fliegen.“

Die 306 Sitze der Economy Class in der B777-300ER bieten einen großzügigen Abstand von über 81 Zentimetern und eine Sitzbreite von rund 46 Zentimetern. Über den in die Rückenlehne des jeweiligen Vordersitzes integrierten Touch Screen Monitor mit rund 27 Zentimetern Bildschirmdiagonale können die zahlreichen Filme, Informationen, Spiele und Musik des individuelle Bordunterhaltungsprogramm ausgewählt werden. Alle Economy Class Sitze verfügen außerdem über einen eigenen Strom- und USB-Anschluss. Die 42 Royal Silk Class Plätze verfügen über großzügig dimensionierte Sitze, deren innovative Anordnung einen direkten Zugang zum Gang ermöglicht. Mit dem Full-flat Bed mit 188 Zentimetern Liegefläche und rund 51 Zentimetern Breite sowie dem 38 Zentimeter großen Touch Screen Bildschirm vergeht die Reise wie im Flug.

Jeweils montags, dienstags, donnerstags und samstags fliegt die Boeing 777-300ER mit der Flugnummer TG923 von Frankfurt nach Bangkok und am Mittwoch, Freitag und Sonntag als TG927 von der Mainmetropole auf die Sonneninsel Phuket.

Thai Airways