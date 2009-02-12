Thai Airways will dank Restrukturierung in Gewinnzone

Thai Airways rechnet damit, in diesem Jahr wieder einen vorsteuerlichen Gewinn erreichen zu können.

Kostenreduktionen um 10 Prozent und ein Restrukturierungs- und Finanzierungsplan sollen dies ermöglichen.

In den ersten neun Monaten des Finanzjahres musste die staatliche Fluggesellschaft einen Nettoverlust von THB 6,61 Milliarden verbuchen. Letzten Monat musste sie beinahe USD 1 Milliarde Fremdkapital akquirieren, davon THB 19 Milliarden (USD 543 Millionen) als Betriebsvermögen und THB 15 Milliarden zur Rückfinanzierung kurzfristiger Darlehen.