Thai Airways will Frachtaktivitäten intensivieren

Thai Airways International prüft die Möglichkeiten, durch den Einsatz von Frachtflugzeugen ihre Cargo-Einnahmen verbessern zu können.

Pruet Boobphakham, Direktor der Cargo- und Post Abteilung, sagte, man denke daran, eine bereits vorhandene Boeing B747-400 zu einem Frachtflugzeug umzubauen und weitere Boeing 777-200 Maschinen zu leasen oder zu kaufen. Mit der Einführung von Vollfrachtern will Thai Airways ihre Cargo Einnahmen auf US$ 110 Millionen pro Jahr hochtreiben und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt verbessern. Das Luftfrachtvolumen in Thailand liegt bei rund einer Million Tonnen pro Jahr, Thai Airways befördert davon nur 100.000 Tonnen. Boobphakham hat das Potential des Cargo Business erkannt und will mit einer hauseigenen Frachtgesellschaft die Gesamteinnahmen der Airline auf US$ 665 Millionen bringen.