Thai Airways streicht möglicherweise Airbus A380 Auftrag

Thai Airways Int. Ltd geht nochmals über die Bücher und prüft, ob sie die Bestellung über sechs Airbus A380 wieder rückgängig machen soll.

Die Airline verlor im letzten Jahr US$ 625 Millionen und sollte die bestellten Flugzeuge im nächsten und übernächsten Jahr erhalten. Sie wollte sie auf ihren Direktflügen von Bangkok nach London, Sydney und Tokyo einsetzen. Nun wurde auch sie von dem Einsturz des Thailändischen Tourismus getroffen und will die Auslieferung der Flugzeuge nochmals prüfen. Bis Ende Monat sollen die Konsolidierungen beendet sein, doch eine Entscheidung zur Stornierung müsste vom Finanzmisterium erst genehmigt werden, da die Regierung 51% der Airline besitzt. Thai Airways müsste zurzeit eine Auslastung von durchschnittlich 80 Prozent erreichen, um rentabel fliegen zu können. Zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Kapazität anzuschaffen, mache absolut keinen Sinn, soll Thai Airways Aktionär Wallop Bhukkanasut gegenüber der Bangkok Post gesagt haben.