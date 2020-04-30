Thai Airways präsentiert Märzzahlen

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im März 2020 insgesamt 532 Tausend Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz war das noch wegen der Corona Krise noch ein Drittel.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 36,7 Prozent auf 4,630 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während die Nachfrage um 56,8 Prozent auf 2,504 Milliarden Sitzplatzkilometer einbrach. Die Sitzplatzauslastung lag bei 54,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 31,7 Prozentpunkte.

Bei der Fracht musste Thai Airways im März ebenfalls Federn lassen, die Transportmenge ging um 39,9 Prozent auf 31.906 Tonnen zurück.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 3,492 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 29,6 Prozent weniger als im ersten Quartal 2019.