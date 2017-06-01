Thai Airways mit solidem April

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im April 2017 insgesamt 1,734 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 13,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,5 Prozent auf 6,944 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,2 Prozent auf 5,914 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 12, 2 Prozentpunkte stark verbessert und erreichte solide 85,2 Prozent.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im April eine Zunahme von 17,2 Prozent vermelden, die Airline transportierte 52.891 Tonnen Fracht.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Thai Airways 7,033 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.