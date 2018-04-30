Thai Airways meldet Märzzahlen

Thai Airways International Boeing 777-300ER (Foto: Thai)

Mit Thai Airways flogen im März 2018 insgesamt 1,780 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von 0,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,7 Prozent auf 7,576 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während sich die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 6,158 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,3 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,9 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im März um fünf Prozent zulegen, die Airline transportierte 61.411 Tonnen Luftfracht.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 5,146 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,9 Prozent weniger als im ersten Quartal 2017.