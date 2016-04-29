Thai Airways meldet Märzzahlen

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im März 2016 1,666 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von 5,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 3,6 Prozent auf 6,959 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während sich die Nachfrage um 2,9 Prozent auf 5,393 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 77,5 Prozent und verbesserte sich somit um 0,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im März eine Abnahme von sechs Prozent vermelden, die Airline transportierte gut 48,670 Tausend Tonnen Luftfracht.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 4,935 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 2,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2015.