Thai Airways meldet Aprilzahlen

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im April 2019 insgesamt 1,606 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 5,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um sechs Prozent auf 6,819 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 5,7 Prozent auf 5,532 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent verbessert.

Bei der Fracht musste Thai Airways im April einen Rückgang von 18,4 Prozent vermelden, die Airline transportierte 46.990 Tonnen Fracht.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Thai Airways 6,564 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 4,1 Prozent.