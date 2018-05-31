Thai Airways meldet Aprilzahlen

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im April 2018 insgesamt 1,696 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 2,2 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,4 Prozent auf 7,251 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,8 Prozent auf 5,864 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Sitzplatzauslastung hat sich um fünf Prozentpunkte auf 80,9 Prozent verschlechtert.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im April eine Zunahme von 8,8 Prozent vermelden, die Airline transportierte 57.567 Tonnen Fracht.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Thai Airways 6,843 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 2,7 Prozent.