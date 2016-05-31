Thai Airways meldet Aprilzahlen

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im April 2016 1,522 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 6,8 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 2,8 Prozent auf 6,643 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage ebenfalls um 2,8 Prozent auf 5,044 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung blieb unverändert bei 75,9 Prozent. Bei der Fracht konnte Thai Airways im April eine Zunahme von 1,8 Prozent vermelden, die Airline transportierte 45.133 Tonnen Fracht.