Thai Airways kürzt Treibstoffzuschläge

Thai Airways International wird ab dem 19. Dezember ihre Treibstoffgebühren um 40 Prozent senken.

Auf den meisten internationalen Strecken werden die Treibstoffzuschläge um durchschnittlich 40 Prozent tiefer liegen als in einer Ankündigung vom November 2008 erwähnt. Auf Inlandflüge werden pro Flug nur noch US$ 11,6 anstatt der aktuellen US 20 Dollar auf den Ticketpreis geschlagen. Auf der Strecke Chiang Mai – Mae Hong Son beträgt der Zuschlag ab dem 19. Dezember sogar nur noch US 5,8 Dollar. Die Kürzungen erfolgen aufgrund des weltweiten Absinkens des Rohölpreises.

Haben Sie die aktuellste News-Sendung auf FliegerWeb.com schon gesehen?