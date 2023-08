Thai Airways erzielt 48% kleineren Gewinn

Trotz verbessertem Umsatz musste Thailands Nr.1 für das erste Quartal einen Gewinnrückgang von 48% auf US 68,2 Millionen vermelden.

