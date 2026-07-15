Thai Airways erweitert Angebot ab München

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Die thailändische Fluggesellschaft Thai Airways baut ihr Streckennetz ab dem Flughafen München weiter aus.

Ab dem 16. Dezember 2026 ergänzt die Airline ihr bestehendes Angebot zwischen München und Bangkok um drei zusätzliche wöchentliche Verbindungen. Die neuen Flüge werden jeweils montags, mittwochs und freitags mit einer Boeing 787-9 Dreamliner durchgeführt.

Mit den zusätzlichen Frequenzen steigt die Zahl der wöchentlichen Nonstop-Verbindungen zwischen München und Bangkok auf insgesamt zehn Flüge pro Woche. Die neuen Verbindungen ergänzen die bereits bestehenden täglichen Flüge, die weiterhin mit einem Airbus A350-900 bedient werden.

Die Entscheidung von Thai Airways, ihr Angebot ab München weiter auszubauen, ist ein starkes Signal für die Bedeutung unseres Flughafens im internationalen Luftverkehr. Die zusätzlichen Flüge schaffen mehr Kapazitäten und Flexibilität für unsere Passagiere und stärken zugleich die wichtige Anbindung Bayerns an Thailand sowie an zahlreiche weitere Ziele in Asien und Australien über das Drehkreuz Bangkok", sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Mit der Angebotserweiterung reagiert Thai Airways auf die hohe Nachfrage nach Flugreisen zwischen Deutschland, Thailand sowie der gesamten Asia-Pazifik-Region und unterstreicht die Bedeutung des Münchner Flughafens in ihrem europäischen Streckennetz.