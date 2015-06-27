Thai Airways bekommt 25. Boeing 777-300ER

Boeing 777-300ER Thai Airways

Thai Airways feiert die 25. Boeing 777 Lieferung. Bei dem neuen Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 777-300ER. Die neue 777 soll die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität der Fluggesellschaft unterstützen.

Thai Airways hat in den letzten zwei Jahrzehnten fast jedes Modell der 777 betrieben und betreibt derzeit fünf 787 Dreamliner. Für die Fluggesellschaft spielte die Flexibilität der 777 Familie eine bedeutende Rolle in ihrem Erfolg. Ihre neueste 777 soll dafür sorgen, die Langstreckenmärkte der Fluggesellschaft effizient und sparsam zu erweitern.