Thai Airways Airbus A380 verlässt Lackiererei

Der erste Airbus A380 für Thai Airways konnte vor ein paar Tagen am Airbus Standort Hamburg Finkenwerder den Lackierhangar verlassen.

Nach Aussagen von Airbus ist am ersten Thai A380 jetzt die Bemalung und der Innenausbau abgeschlossen. Nach abschliessenden Boden- und Flugtests wird die Maschine im nächsten Quartal nach Toulouse überflogen, wo sie dann im August an Thai Airways übergeben wird. Thai wird der neunte A380 Betreiber und hat sechs Maschinen dieses Typs gekauft. Die A380 von Thai Airways sind für 507 Fluggäste ausgelegt, davon 12 Sitze in der Royal First Class, 60 in der Royal Silk Class und 435 Sitzplätze in der Economy Class. Die erste A380 Destination von Thai wird Frankfurt sein.