Teile der europäischen Fluglotsen wollen streiken

Der europäische Fluglotsenverband ATCEUC hat für den 29. Januar 2014 einen Aktionstag angekündigt.

Falls der Aktionstag am Mittwoch, den 29. Januar 2014, wie geplant durchgeführt wird, dann könnte es über dem europäischen Luftraum zu Verspätungen kommen. Mit den angedrohten Streiks wollen die europäischen Fluglotsen gegen die Liberalisierung des europäischen Luftraums protestieren. Ursprünglich war der Aktionstag für den 10. Oktober 2013 angekündigt, dieser wurde dann aber auf Januar 2014 verschoben. ATCEUC repräsentiert 28 Gewerkschaften und ist die Stimme von rund 14.000 Fluglotsen in Europa. Für Flugpassagiere ist es ratsam, nächste Woche vor Reisebeginn die jeweiligen Informationen auf der Homepage der Airlines zu konsultieren.