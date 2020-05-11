Teilöffnung am Flugplatz Altenrhein

WEF St. Gallen Altenrhein (Foto: Peoples)

Ab heute Montag wird der Flugbetrieb auf dem Flughafen St.Gallen-Altenrhein für Flugzeuge und Hubschrauber mit einem Startgewicht unter 3 Tonnen wieder aufgenommen.

Ab Montag, den 11. Mai 2020, wird der Betrieb am Flughafen St.Gallen-Altenrhein auch für Flugzeuge und Helikopter mit einem maximalen Abfluggewicht unter 3 Tonnen teilweise und unter Einhaltung der behördlichen Auflagen wieder aufgenommen.

Gemäss dem Beschluss des Schweizer Bundesrat sind ab 11. Mai 2020 Flugschulungen in der Schweiz wieder erlaubt. Die Flugschulen sowie der Airport verfügen über ein Schutz- und Hygienekonzept zur Umsetzung der BAG Richtlinien.

Flugzeuge und Helikopter mit einem maximalen Abfluggewicht über 3 Tonnen können nach vorgängiger Anmeldung auch außerhalb der eingeschränkten Öffnungszeiten bewilligt werden.

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen werden auf www.peoples.ch/lszr/coronavirus sowie in einer entsprechenden Luftfahrtinformation (NOTAM) veröffentlicht.

Flugplatz St.Gallen-Altenrhein