TechNight am Flughafen Frankfurt

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im Rahmen der „TechNight“ bietet die Fraport AG Schülerinnen und Schülern auch 2026 wieder umfassende Einblicke in Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten am Flughafen Frankfurt.

Am 20. Februar 2026 können interessierte junge Menschen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in den technischen und IT-Berufen kennenlernen und sich informieren. Die TechNight startet um 16:45 Uhr, ab 16 Uhr ist die Anmeldung geöffnet.

Aktuelle Auszubildende und dual Studierende sind vor Ort dabei, um ihre vielfältigen Berufe vorzustellen und Interessierten exklusive Einblicke in den Berufsalltag zu gewähren. Auch die Ausbilderinnen und Ausbilder des Teams der Berufsausbildung stehen den Schülerinnen und Schülern bei Fragen zur Seite.

Dazu sagt Arbeitsdirektorin Julia Kranenberg: „Mit der TechNight bauen wir eine wichtige Brücke zwischen Schule und Berufseinstieg. Viele unserer heutigen Auszubildenden haben Fraport zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung kennengelernt. Der Fachkräftemangel betrifft uns ebenso wie viele andere Unternehmen. Deshalb setzen wir gezielt auf unsere eigene Ausbildung, um frühzeitig künftige Fachkräfte für Fraport zu gewinnen. Wer seine Ausbildung bei uns abschließt, kennt die speziellen Abläufe am Flughafen bereits und kann so von Anfang an aktiv die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten.“

Jugendliche mit einem gültigen Ausweisdokument können sich zur Veranstaltung anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Mindestalter für die Teilnahme in den Bereichen Technik beträgt 14 Jahre, im IT-Bereich 16 Jahre.

Daneben runden der Azubi-Talk, ein spannender Vortrag über Künstliche Intelligenz am Flughafen sowie eine Führung durch das Besucherzentrum den Abend ab. Auch für die Begleitpersonen (maximal eine pro Teilnehmerin/Teilnehmer, Mindestalter: 18 Jahre) wird es ein spannendes Programm geben.

Die Anmeldung sowie weitere Informationen zu dieser und anderen Berufsorientierungsveranstaltungen der Fraport AG finden Sie auf der TechNight-Homepage.