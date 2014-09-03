Tata baut Zelle für Dornier Do 228NG

Der indische Mischkonzern Tata wird in Zukunft die Zelle und die Flügel für den Dornier Do 228NG bauen.

Die Verträge wurden zwischen RUAG und Tata wurden Ende Juni im indischen Hyderabad unterzeichnet, wo in Zukunft Rumpf und Flügel der Dornier Do 228 gebaut werden sollen. Zuvor wurde die Do 228 Zelle durch Hindustan Aeronautics gefertigt und zur Endfertigung ins deutsche Oberpfaffenhofen überführt. Tata baut neben Autos auch Komponenten für den C-130J Hercules Transporter von Lockheed Martin und die Kabineneinrichtung für den S-92 Hubschrauber von Sikorsky.