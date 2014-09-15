Take-off für die Lufthansa-Trachtencrew

Fünf Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfestes heißt es take-off für die Lufthansa-Trachtencrew.

Die zwölf Damen und zwei Herren starten am morgigen Montagabend unter der Flugnummer LH 722 vom Münchner Flughafen nach Peking. Weitere Flüge in Lufthansa-Tracht finden am 24. September nach Sao Paulo und am 4. Oktober nach Mexico-City statt. Erstmals gibt es die Trachtencrew auch auf ausgewählten Europaflügen ab München. Zu Beginn und am Ende des Münchner Oktoberfestes tauscht eine Crew der Lufthansa CityLine die Uniform gegen das Dirndl: Am 20. September geht es von München nach Lyon und Kopenhagen, am 21. September nach Zagreb und Bremen. Am 5. Oktober fliegt die Trachtencrew von München nach Zadar und Genf. Für die Lufthansa-Mitarbeiter der Fluggastbetreuung am Flughafen München gibt es in diesem Jahr ein neues Trachtendesign. Während der Wiesnzeit dürfen sich die Stationsmitarbeiter neben der Lufthansa-Uniform auch in dieser neuen Lufthansa-Tracht präsentieren.

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