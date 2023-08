Taiwan fliegt direkt nach China

Fünf taiwanesische Fluggesellschaften werden China in ihr Flugprogramm aufnehmen. Bei den Chinesen werden sechs Airlines direkt nach Taiwan fliegen.

Neu darf ab dem 4. Juli über einen neu definierten Luftkorridor über dem Chinesischen Meer direkt von dem Inselstaat Taiwan nach China geflogen werden. Die Flüge sind momentan noch auf das Wochenende beschränkt. Die taiwanesischen Fluggesellschaften dürfen von Freitag bis Montag 18 Retourflüge von Taiwan nach China anbieten. Die Flüge werden den Behörden Taiwans über ein gerechtes System an die fünf inländischen Fluggesellschaften in einem fünf Wochen Turnus zugewiesen. Bei den Chinesischen Airlines haben sich sechs Gesellschaften für direkte Charterflüge nach Taiwan angemeldet. Der Inselstaat Taiwan wird von der Regierung in China immer noch als abtrünnige Provinz angesehen.