Taiwan bewilligt Erhöhung der Treibstoffgebühren

Die Civil Aeronautics Administration (CAA) stimmte einer Erhöhung der Benzinzuschläge von 8.3 Pkt zu.

Ab dem 16. Juni 2008 müssen Passagiere auf Langstreckenflügen taiwanesischer Fluglinien US$ 84,5 Treibstoffgebühren zahlen, auf Kurzstrecken US$ 32.5. Diese neuen Zuschläge reflektierten die Realität auf dem Markt, so CAA. Die wiederholte Erhöhung ist eine Reaktion auf den Anstieg der Benzinpreise im Mai 2008 um 16 Pkt, aufgrund der Aufhebung der eingefrorenen Benzinpreise durch die Regierung.