Tablets für Emirates Kabinenpersonal

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates stellt 20.000 Apple Produkte für sein Kabinenpersonal bereit, damit soll der Service an Bord verbessert werden.

Emirates führt mit "One Device" ein neues System an Bord seiner Flugzeuge ein, dass das Service-Erlebnis weiter verbessern soll. „One Device“ wird dabei auf Apple-Produkten betrieben. Die grösste internationale Airline der Welt ist für ihr Engagement in den Bereichen Spitzentechnologie und Innovation bekannt. Alle 20.000 Mitglieder der Emirates Cabin Crew erhalten im Zuge der Einführung von „One Device“ ein iPhone 13 oder ein iPad Air, das mit speziellen Emirates-Apps konfiguriert ist, um den Service für Passagiere an Bord zu verbessern und auch das Bord-Erlebnis der Crew zu optimieren.

Emirates hat bisher mehr als 32 Millionen AED in die Initiative investiert und vor einem Jahr mit der Ausgabe von Apple-Geräten begonnen. Heute nutzen mehr als 7.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Emirates das iPhone auf 450 täglichen Flügen im globalen Netzwerk der Airline. In den kommenden Monaten werden weitere 5.000 Mitarbeitende des Kabinenpersonals iPhones und iPads mit den neuen Apps und Funktionen erhalten.

Tablets für Kabinenpersonal bei Emirates (Foto: Emirates)

Die internen Service Delivery- und IT-Teams von Emirates haben zuvor eine umfangreiche Nutzerbefragung mit dem Kabinenpersonal durchgeführt. Sie diente als Basis für die Entwicklung einer Reihe von massgeschneiderten Apps, die zum einen die Nutzererfahrung für die Emirates Crew verbessern und zudem sicherzustellen sollen, dass die Passagiere den erstklassigen Service erhalten, den sie von Emirates kennen. Erste Feedbacks zeigen, dass sich die Emirates Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter durch die neuen Geräte besser auf die Arbeit vorbereitet fühlen und in der Lage sind, Gästen an Bord einen hochgradig personalisierten Service zu bieten.

Zu den massgeschneiderten Anwendungen gehört eine App zur Verbesserung der Essensbestellung in der Business Class, die einen schnellen und präzisen Service gewährleistet und es dem Kabinenpersonal ermöglicht, das Profil und den Skywards-Status eines jeden Passagiers einzusehen. Eine andere App stellt sicher, dass das Kabinenpersonal aktuelle Dienstplan- und Fluginformationen abrufen, Sitzplatzänderungen und Upgrades einsehen kann und einen Überblick darüber hat, welches Kabinenpersonal an Bord ist. Durch den 360-Grad-Blick auf die Passagiere hat die Cabin Crew von Emirates Zugriff auf wichtige Echtzeit-Informationen und ist mit den nötigen Tools ausgestattet, um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen und das Erlebnis jedes einzelnen Kunden zu personalisieren. So werden beispielsweise Informationen wie Essens- und Getränkepräferenzen und die Grösse der Lounge-Kleidung an Bord bereitstellt - sofern diese auf früheren Flügen verwendet wurde.

„One Device“ bietet den Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit weltweit rund um die Uhr auf Support zuzugreifen, unter anderem durch ein Team von speziell geschulten Experten am Emirates-Drehkreuz in Dubai sowie über den Apple-Support. Um die Sicherheit an Bord noch weiter zu erhöhen, können die Crew-Mitglieder jederzeit die offiziellen Abläufe über die per Fernzugriff aktualisierten Betriebshandbücher überprüfen und „One Device“ als Plattform für die kontinuierliche Weiterbildung durch Micro-Learning nutzen. Die Cabin Crew von Emirates darf das iPhone für den persönlichen Gebrauch nutzen, private Daten sind dabei geschützt.

Apple Produkte unterstützen das anspruchsvolle Arbeitsumfeld der Emirates-Crew mit vielen Funktionen wie Schnellladung, verlängerter Lebensdauer der Batterie, dem leichten Design und einer erstklassigen Verarbeitungsqualität. Darüber hinaus schützen die branchenführenden Sicherheitsstandards von Apple die Kundendaten. Die Privatsphäre der Gäste und Mitarbeitenden wird durch die Sicherheitseinstellungen, die Authentifizierung der Benutzeridentität mit der sicheren Face-ID und die Löschung der Fluginformationen nach Abschluss der Reise geschützt.

Die Einführung von „One Device“ wurde durch einen Bereich im Emirates-Hauptquartier in Dubai unterstützt, in dem Mitarbeitende persönliche Erfahrungen mit den Geräten sammeln können. Zudem kann die Emirates-Crew hier rund um die Uhr Fragen zu Hardware und Betriebssoftware stellen, auf den Emirates-Anwendungssupport zugreifen, sich mit entsprechendem Zubehör eindecken und vieles mehr.