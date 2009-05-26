TUIfly und Vereinigung Cockpit einigen sich

Die Geschäftsführung der TUIfly und die Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

Bei den rund 550 Flugzeugführern von TUIfly werden die Gehälter rückwirkend zum 1. Januar 2009 um 3,8 Prozent und ab dem 1. Januar nächsten Jahres um 3,3 Prozent erhöht, dies teilte die Fluggesellschaft gestern Montag, dem 25. Mai 2009, mit.