TUIfly fliegt im Sommer 2015 erstmals ab Österreich

Herzlich Willkommen an Bord von TUIfly heißt es im Sommer 2015 auch für Gäste aus Österreich.

Sechs Mal pro Woche steuert TUIfly von Wien aus die griechischen Inseln Rhodos, Kos, Kreta und Korfu an. In der Vor- und Nachsaison wird es zusätzlich einen Abflug ab Graz geben. Gäste, die im Sommer 2015 mit TUIfly ab Österreich in die Sonne abheben, profitieren auch von den neuen Web-Check-In Zeiten. Bereits 30 Tage vor Abflug können Kunden bequem über das eigene Smartphone, Tablet oder den PC sowohl für Hin-und Rückflug einchecken. Beim Web-Check-In kann der Gast zwischen einer elektronischen und dem ausdruckbaren Boarding Pass wählen.