TUIfly baut Angebot ab Karlsruhe aus

TUIfly verstärkt ihr Engagement in Baden-Württemberg und bietet im Sommer 2015 ab dem Airport Karlsruhe - Baden Baden acht Ziele rund ums Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln an.

Vier Mal pro Woche wird Mallorca, die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen, angesteuert. Auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos drei Mal wöchentlich und an die türkische Riviera nach Antalya geht es zwei Mal pro Woche. Drei Mal geht es wöchentlich auf die kanarischen Inseln nach Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa.

“Der Flughafen Karlsruhe - Baden Baden ist ein optimaler Abflughafen für TUIfly. Das Einzugsgebiet ist sehr groß, und wir können so unsere Präsenz in der Region und nach Frankreich deutlich stärken, ” so Dr. Dieter Nirschl, CEO von TUIfly.