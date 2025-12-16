TUI setzt auf Navitaire Stratos

TUI Airline, eine Gruppe führender Ferien-Fluggesellschaften Europas, wird Erstkunde von Navitaire Stratos, dem hochentwickelten Retailing-Portfolio für Low-Cost- und Hybrid-Fluggesellschaften.

Navitaire, ein Tochterunternehmen von Amadeus, arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit TUI zusammen, um das Reiseerlebnis für alle Fluggesellschaften der Gruppe weiterzuentwickeln. In der aktuellen Phase dieser Zusammenarbeit werden neue Funktionen eingeführt, darunter eine moderne Warenkorb-Funktion, mit der Reisende nach Angeboten suchen, ihre Auswahl speichern und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Preisen abschließen können. Diese Innovation bietet den Komfort führender E-Commerce-Plattformen und erleichtert Reisenden die Planung und Anpassung ihrer Reisen. Darüber hinaus kann TUI Airline personalisierte Empfehlungen und einen reibungslosen Zugang zu Leistungen von Drittanbietern – wie Mietwagen, Aktivitäten und Unterkünften – direkt über ihre Websites anbieten. So erhalten Reisende maßgeschneiderte Optionen in jeder Phase ihrer Reise.

„Wir sind auf dem Weg, das modernste kommerzielle Airline-Geschäftskonzept der Branche aufzubauen. Navitaire Stratos wird ein Eckpfeiler dieser Transformation sein. Gemeinsam werden wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten und das Reiseerlebnis weiter verbessern. Mit Stratos werden wir in der Lage sein, kontextbezogene und relevante Angebote für Reisende zu erstellen, einschließlich Zusatzleistungen. Es wird unsere Retailing-Möglichkeiten mit intelligenten Empfehlungen, dynamischen Angeboten und einem Warenkorb optimieren, der es Kunden erleichtert, ihre Auswahl zu buchen oder für später zu speichern", sagt Peter Glade, Chief Commercial Officer von TUI Airline.

Navitaire Stratos entspricht den IATA Standards für Offer und Order, um modernes Retailing zu unterstützen, und basiert auf einer flexiblen, cloud-nativen Technologie-Infrastruktur. Dank einer offenen Architektur und der Nutzung von KI-Funktionen verbindet die Lösung Flexibilität mit Stabilität. Sie hilft TUI Airline, schneller innovativ zu sein, effizient zu operieren und in einem sich entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Wir sind stolz darauf, mit TUI Airline als Erstkunde für Navitaire Stratos zusammenzuarbeiten. Während die Gruppe von unserer New-Skies-Lösung migriert, wird die enge Zusammenarbeit an einer gemeinsamen langfristigen Roadmap die Geschäftskontinuität gewährleisten. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die Referenzlösung der nächsten Generation für Offer und Order für Low-Cost- und Hybridfluggesellschaften zu prägen", ergänzt Cyril Tetaz, Executive Vice President, Airline Solutions bei Amadeus.

Mit Navitaire Stratos kann TUI Airline ihren Umsatz steigern, indem sie Produktangebote relevanter gestaltet, die Conversion Rate verbessert und durch intelligentere Upselling- und Cross-Selling-Empfehlungen, einschließlich Partner-Angebote über branchenübliche Frameworks, zusätzliche Verkäufe generiert. Die moderne Technologie von Navitaire Stratos mit integrierter Automatisierung erhöht zudem die geschäftliche Agilität.

TUI InfoTec, die IT-Tochtergesellschaft der TUI Group, wird die Zusammenarbeit mit Amadeus leiten.

