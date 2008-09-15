TUI prüft Air Berlin Deal

Die deutsche Reisegruppe TUI denkt über einen Verkauf ihrer Airline TUIfly an den Konkurrenten Air Berlin nach.

Das meldet der Spiegel. TUI könnte als Teil des Deals Anteile an Air Berlin oder Sitzkontingente erhalten. „Wir können das weder bestätigen noch abstreiten,“ sagte ein Sprecher von Air Berlin. Im letzten Juli verwarf der LCC Air Berlin seinen Plan zur Übernahme von der Charterfluggesellschaft Condor von Thomas Cook und bremste ihre Bemühungen, ihr Netzwerk gegenüber dem Rivalen Lufthansa auszubauen.